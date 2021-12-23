Ростехнадзор выявил взрывоопасную концентрацию метана в шахте им. Тихова в Кузбассе

Ростехнадзор выявил взрывоопасную концентрацию метана в одном из забоев ООО "Шахта им. Тихова" в Ленинске-Кузнецком.

"При проверке подготовительных забоев "Вентиляционный штрек №23-1-8бис" и "Центральный вентиляционный уклон" выявлены нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей: зафиксирована взрывоопасная концентрации газа метана; на проходческом комбайне неисправна взрывозащита; нарушено крепление горной выработки", - говорится в сообщении сибирского управления Ростехнадзора.

Ведомство составило протокол о временном запрете горных работ в указанных забоях. Материалы переданы в городской суд.

В начале декабря губернатор Кузбасса Сергей Цивилев доложил президенту России Владимиру Путину, что после аварии на шахте "Листвяжной" надзорные органы проверили все угольные шахты региона, было выявлено более 600 нарушений, но все они не потребовали остановки выработок и были устранены на месте.

Уже после этого совещания произошел инцидент на шахте им. Рубана в Ленинске-Кузнецком – самовозгорание угольного пласта. Никто не пострадал, горняков вовремя вывели на поверхность. Между тем, выяснилось, что свидетельство о поверке газоаналитической системы в шахте могло быть подложным, точнее – подписанным инженером по метрологии без фактической проверки.