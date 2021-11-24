На Украине готовятся к новому "вторжению России"

В случае очередного "нападения России" Украина сможет мобилизовать более 200 тысяч резервистов, которые имеют опыт боевых действий. Об этом заявил министр обороны республики Алексей Резников. Новое "вторжение" становится на Украине частью внутриполитической жизни и используется всеми сторонами по-своему.

Как отметил Резников, с 1 января на Украине вступит в силу закон о "национальном сопротивлении". И в случае необходимости резервисты составят батальоны территориальной обороны.

Сообщения о готовности России в очередной раз "напасть" на Украину озвучиваются на Западе все чаще. Так, Bloomberg сообщал, что, по мнению разведки США, Россия в начале 2022 года нападет на Украину с трех направлений: из Крыма, Белоруссии и с востока. И Россия якобы готовит 100 тысяч военных. На днях это же повторила украинская разведка: будто бы Россия сконцентрировала на границе с Украиной 92 тысячи военнослужащих, а наступление может начаться со стороны Мариуполя и Одессы. А новое "вторжение" будет более кровопролитным, чем все боевые действия в Донбассе.

"Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас", - сказал руководитель главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов.

Украинский политолог Михаил Погребинский охарактеризовал заявление Буданова как байки, призванные сплотить украинцев вокруг Владимира Зеленского.

Вчера Резников заверил, Запад готовит "решительные шаги на опережение" и новая "агрессия" обойдется России очень дорого. В НАТО и ЕС идут "очень серьезные консультации" по поводу политических и экономических санкциях против России.

В Кремле заявили, что это не Россия готовится напасть на Украину, а Украина - на ДНР и ЛНР. К слову, укрепление армии в республиках Донбасса признала украинская разведка, выдав это, естественно, за агрессивные планы России напасть со стороны Донбасса.

Интересно, что разговоры о возможном "вторжении" России используются на Украине во внутриполитической борьбе. Мэр Киева Виталий Кличко, который борется с офисом президента за влияние в городе, обвинил власти в том, что они сначала вообще отрицали такую возможность, а теперь ее недооценивают, чем подвергают Украину опасности. И вместо траты денег на сомнительные проекты нужно перевести внимание на оборону. Кличко намекает на "большую стройку", затеянную в Киеве ради пиара Зеленского, - нечто вроде "реновации", только в гораздо меньших масштабах и с упором на ремонт.

Телеведущий Остап Дроздов, не скрывающий своей ненависти к русским и России, полагает, что Зеленскому тоже выгодны заявления о "российском вторжении", чтобы поднять свой опустившийся рейтинг. Но это ему не поможет.

"У Зеленского прикольная тактика: вчера у нас был мир, разведение войск. А сегодня над головами Зеленского и [главы офиса президента Андрея] Ермака маячит государственная измена, и началось: "Россия нападет. Это все Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля". Эти дешевые трюки с подменой понятий уже не работают, и грандиозный шухер уже начался. Со времен избрания этого выскочки и фейка Зеленского президентом реальной страны с реальными проблемами. Это сверхмощный провал, Зеленский облажался. Для него это конец, потому что петлять уже некуда", – заявил в эфире Дроздов.

Сопредседатель единственной вменяемой парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко уверен, что власти страны просто пугают население, чтобы отвлечь от бедности и нищеты.

Политолог Руслан Бортник обращает внимание на то, что разговоры о нападении России активизировались не случайно. Они запущены с конкретными целями. Во-первых, помешать сертификации "Северного потока-2" и ввести новые санкции против России. Также планируется разместить дополнительный контингент военнослужащих Британии и США на территории Украины. А кроме того, на Зеленского давят, чтобы склонить к выполнению нужных Западу решений.

Украинский военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов считает, что США специально нагнетают ситуацию вокруг Украины, чтобы не допустить возможных сепаратных переговоров Киева и Москвы, а также еще больше усилить свое влияние. Для Зеленского же эти разговоры просто выгодны, поэтому они и поддерживаются.