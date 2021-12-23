Украинец проник в усадьбу Поклонской в Крыму и ломился к ней в дом

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала видео недавнего проникновения на территорию ее участка в Крыму гражданина Украины.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале экс-прокурора и бывшего депутата, видно, как мужчина перебирается через забор, а потом, кажется, в нерешительности стоит перед коттеджем и размахивает при этом каким-то предметом, похожим на палку. В версии Telegram-канала Mash, написавшего об этой истории на прошлой неделе, мужчина принес с собой букет цветов (возможно, это роза в упаковке).

Сама Поклонская считает, что "гость" был настроен агрессивно.

"Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный "гость" из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причем в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребёнком в доме", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Она выразила недовольство работой крымских правоохранителей, которые не увидели в произошедшем состава преступления. "Моего "гостя" отправили обратно в Украину — наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награжденного", - жалуется посол.

Mash сообщал, что "гостем" оказался 58-летний уроженец Днепропетровска. Он, якобы, неоднократно записывался к экс-прокурору на прием, но, поскольку встретиться с Поклонской ему так и не удалось, решил попытать удачу и попасть к ней в дом. Также источник канала сообщил, что мужчина был не агрессивен – оставил букет и хотел уйти.

Примечательно, что Поклонская, которая очень печется о приватности своей частной жизни, показала публике свой дом. Некоторое время назад она жаловалась, что СМИ деанонимизировали ее столичное место обитание – ЖК "Дача Сталина". "Какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому — в том числе людям, желающим совершить преступление в отношении меня. А таких было и есть много — они обижены моей работой, потому что по совести всегда её выполняла, рисковала и не боялась угроз. Кому-то помешала украсть бюджетные деньги, кому-то помешала получить землю в неположенном месте, кого-то отправила в тюрьму за создание вооружённой банды и убийства...", - возмущалась экс-депутат.

Кстати, тогда она и про дом в Крыму писала: "Семья, как известно, у меня маленькая: я и дочь, с которой мы и построили сами дом в селе, где не было ни дорог, ни электричества (газа и дорог, кстати, до сих пор нет)". Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие дорог, Поклонской и ее дочери удалось построить весьма приличных размеров коттедж.