Поклонская опасается за свою жизнь после того, как СМИ написали о ее квартире в ЖК "Дача Сталина"

Экс-депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская опасается за свою жизнь и жизнь своей дочки после того, как СМИ сообщили о ее месте жительства в Москве.

Примечательно, что Поклонская все еще не добралась до Кабо-Верде – островного африканского государства, куда ее назначили послом. Она переживает за безопасность в столице.

Ранее СМИ сообщили о получении Поклонской квартиры в столичном жилом комплексе "Дача Сталина". Некоторые издания посчитали, что рыночная стоимость жилья в этом месте составляет около 50 млн руб.

Судя по комментарию Поклонской, она считает, что за 20 лет службы в органах на квартиру заработала (хотя российским органам она служит всего семь лет).

"После обсуждения всеми средствами массовой информации в течение нескольких дней "сенсации" о предоставлении мне квартиры за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти (с учетом того, что я бы никогда не смогла приобрести себе жильё, необходимое для работы в Москве, и за свою жизнь никогда не получала в собственность какое-либо жилье от государства — ни российского, ни украинского) какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому — в том числе людям, желающим совершить преступление в отношении меня. А таких было и есть много — они обижены моей работой, потому что по совести всегда её выполняла, рисковала и не боялась угроз. Кому-то помешала украсть бюджетные деньги, кому-то помешала получить землю в неположенном месте, кого-то отправила в тюрьму за создание вооружённой банды и убийства...", - пишет Поклонская в Telegram-канале.

"Апогеем стала Крымская весна — я даже стала одним из её символов. Конечно, после этого были попытки лишить меня жизни, и даже пытались выкрасть моего ребенка, но все хорошо закончилось, - вспоминает экс-прокурор Крыма. - Семья, как известно, у меня маленькая: я и дочь, с которой мы и построили сами дом в селе, где не было ни дорог, ни электричества (газа и дорог, кстати, до сих пор нет). Наши СМИ тоже полностью указали везде мою дочь. Удивительно, что даже Генеральная прокуратура России дает подробную письменную информацию по мне на запрос иностранного агента" (интересно, что коллеги Поклонской по Госдуме сами заявляли – СМИ-иноагенты не ущемляются в правах, им предоставляется такая же информация, как и другим изданиям страны, так что ее акцент на "иноагентности" выглядит как минимум странно).

"С учетом изложенного, как говорится, "грех не воспользоваться" полными данными про меня и ребенка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом "по-мужски" послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей. Выражаю благодарность за интерес к моей скромной персоне", - заключает экс-депутат.