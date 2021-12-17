17 Декабря 2021
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Наталья Поклонская (2020) | Фото: t.me/poklonskaya_nv

В дом Поклонской проник украинец с букетом цветов

В Крыму в дом чрезвычайного и уполномоченного посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской проник 58-летний украинец, уроженец Днепропетровска. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина неоднократно записывался к экс-прокурору на прием, но, поскольку встретиться с Поклонской ему так и не удалось, он решил попытать удачу и попасть к ней в дом. Мужчина проник на территорию ее дома, оставил букет цветов и собирался уйти, как его задержали ФСОшники и передали полиции.

Поклонской в этот момент не было дома.

Сообщается, что в настоящий момент украинца уже депортировали.

Теги: Поклонская, дом, украинец



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