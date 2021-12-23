В Челябинске будут судить мужчину, который на электросамокате сбил ребенка и скрылся

36-летенго жителя Челябинска осудят за наезд на электросамокате на пятилетнего ребенка. Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что 13 августа мужчина, управляя личным электросамокатом, у дома по улице Гагарина сбил на тротуаре ребенка. Мальчик упал и получил тупую травму головы, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.

Отец ребенка пытался удержать водителя самоката, но тот вырвался и скрылся с места преступления. Мужчину задержали в октябре, он признал вину.

Родители ребенка заявили иск о компенсации расходов на лечение, реабилитацию и возмещение морального вреда в размере 225 тыс. рублей.