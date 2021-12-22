"Теперь у нас новый вирус". В Швеции ужесточают ограничения

В Швеции вводятся новые ограничения, чтобы противостоять распространению "омикрона". Об этом заявила премьер-министр Магдалена Андерссон.

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В стране вакцинировано 73% населения, но заболеваемость быстро растет. Количество смертей, которые записываются к ковидные, пока исчисляется единицами, но власти призывают готовиться к худшему.

"Теперь мы должны взять на себя общую ответственность и адаптироваться к новой реальности. Я понимаю, что многие устали от этого, я тоже, но теперь у нас есть новый вариант вируса, а это значит, что мы в новой ситуации", - сказала Андерссон.

Правительство рекомендовало перевести всех на удаленную работу и ввело жесткие правила социального дистанцирования. Вместе не могут собираться более 50 человек. На мероприятия, собирающие более 500 человек, пускать будут только по ковид-паспортам, рестораны и бары могут обслуживать только сидящих гостей. Возвращено также обязательное ношение масок в общественных местах.

Интересно, что все эти меры почти во многих странах уже многократно вводились, но их вводят снова и снова, чтобы предотвратить неизбежное - периодический рост заболеваемости ОРЗ.

При этом важно, что в Швеции один из самых низких уровней общей смертности среди стран Европы, а возможно, самый низкий в этом году. За 10,5 месяцев года смертность равна средней в 2016-2019 гг., то есть роста нет. В среднем в ЕС - рост примерно на 11%. Возможно, это связано с тем, что в Швеции больше людей переболели естественным путем.