22 Декабря 2021
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Экономика В России
Мусоросжигательный завод Ростеха. Проект. (2020) | Фото: ВЭБ.РФ

Мусоросжигательные заводы "Ростеха" хотят включить в нацпроект "Экология"

Минпромторг России снова пытается найти пути финансирования проекта "Ростеха" – строительства 25 мусоросжигательных заводов в крупнейших городах. Ранее попытки получить финансирование из государственных источников уже натыкались на сопротивление Минфина, Минприроды и отдельно вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей в кабмине экологическую повестку.

На этот раз лоббист "Ростеха" в правительстве пытается завести заводы в нацпроект "Экология".

Под это разработан отдельный федеральный проект – "Развитие технологий энергетической утилизации отходов производства и потребления", пишет РБК.

Напомним, строительством мусоросжигательных заводов с переменным успехом занимается "дочка" "Ростеха" – компания "РТ-Инвест". Она оценивает стоимость строительства всех 25 заводов в 1,3 трлн руб., из которых 320 млрд руб. должны составить бюджетные средства.

Интересно, что в офисе вице-премьера Абрамченко о новой инициативе Минпромторга не знают, хотя документ уже разослан в профильные ведомства.

Паспорт проекта, разработанного Минпромторгом, предполагает строительство первых девяти заводов в срок до 2024 года. Их предполагается возвести в Подмосковье, Воронежской, Ленинградской, Иркутской и Омской областях, Краснодарском крае и Башкирии.

Эксперты отмечают, что включение строительства заводов в нацпроект значительно увеличит шансы "РТ-Инвеста" получить государственное финансирование. Но тогда проект придется провести через множество экспертиз и процедур, предусмотренных для строительства объектов с госфинансированием.

Издание отмечает, что "РТ-Инвест" не раскрывает, откуда будет привлекать остальные, внебюджетные средства, необходимые для строительства. Но тут на помощь уже снова спешит Минпромторг. Так, в проекте министерства предлагается уже в 2022 году забирать на "мусорные" заводы 15% поступлений от экосбора в рамках расширенной ответственности производителя (РОП). Ранее эту схему финансирования "Ростеху" уже "зарубила" Абрамченко и другие профильные ведомства.

Теги: минпромторг, мусоросжигательный завод, рт-инвест, ростех, нацпроект, финансирование, бюджет



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