Глава Тюменской области во время "прямой линии" ответил на 67 вопросов

Губернатор Александр Моор, проводя "прямую линию", ответил на 67 вопросов, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Среди достижений области в 2021 – ом – Екатерина Костылева стала "Учителем года" в России, Тюмени присвоено почётное звание "Город трудовой доблести", в Тобольске построен аэропорт.

Глава региона отметил, что введение QR-кодов – экстренная мера, без которой невозможно возвращение к нормальной жизни, паспорт здоровья человека, доказательство, что он поставил прививку, а не сегрегация.

"Вакцина не гарантирует стопроцентную защиту от вируса, но она снижает вероятность заболевания, а самое главное – вероятность осложнений в разы, соответственно, уменьшает нагрузку на реанимацию", - сказал Александр Моор.

На реализацию пятилетней региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области в 2021 г. потрачен 1 млрд руб. Деньги идут на капитальный ремонт поликлиник, строительство новых медицинских объектов, начиная с сельских ФАПов, а также на закупку необходимой медтехники.

Губернатор держит на контроле исполнение поручений, данных во время прошлых "прямых линий". На Метелёвских водоочистных сооружениях завершены работы по монтажу системы углевания. Современное оборудование поможет эффективно очищать воду от посторонних запахов. Оно действует в автоматическом режиме и реагирует на изменения качества исходной воды. Кроме того, исправлено несправедливое распределение тарифов. Чтобы исключить ситуации, когда рядом стоят два дома, подключенные к одной трубе, но оплата за ЖКУ у соседей разная, правительство региона внесло в областную думу законопроект, предусматривающий новые механизмы расчета “Одна труба – один тариф”. Изменения приняты. С октября жители области платят по одному, минимальному, тарифу.

"Прямая линия" продлилась полтора часа, глава региона ответил на 67 вопросов.