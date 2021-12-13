13 Декабря 2021
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Политика Тюменская область
Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Тюменской области проведёт "прямую линию"

Губернатор Тюменской области Александр Моор проведёт "прямую линию", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В 17.00 21 декабря в прямом эфире отвечу на волнующие вас вопросы. По традиции в конце года подводим итоги, говорим на все волнующие темы", - написал Моор на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, после летней "прямой линии" президента Владимира Путина Моор обсудил с правительством и главами на местах проблемы, с которыми жители пришли к президенту. Жители региона задали президенту два вопроса. Один касался дороговизны услуг ЖКХ в Демьянке, другой – безработицы в Абатском.

Жители села Демьянка Тюменской области пожаловались на коммунальные платежки по 50-70 тыс. руб., которые приходят им с апреля. Группу людей с улиц Пионеров и Железнодорожной переселили зимой из аварийного жилья. По словам одного из переселенцев, Тарлана Тагирова, люди радовались, но потом оказалось, что за новое жилье, предоставленное по программе переселения, им всё равно надо доплатить – до 330 тыс. руб. По его словам, администрация чуть ли не хитростью заставила людей подписать документы, пообещав, что ничего доплачивать не надо. В итоге люди выкупили квартиры, а в апреле получили гигантские счета.

51-летняя жительница села Абатского (Тюменская область) Светлана пожаловалась Путину на отсутствие работы. Она уже четыре года не может найти работу, обращалась к губернатору, но её проблему так никто и не решил.

Теги: Александр Моор, прямая линия



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