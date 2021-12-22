22 Декабря 2021
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Спорт Свердловская область
ХК &quot;Автомобилист&quot; (2021) | Фото: пресс-служба ХК &quot;Автомобилист&quot;

"Автомобилист" проиграл матч в честь 75-летия свердловского хоккея

Во вторник в Екатеринбурге состоялся матч "Автомобилист" - "Барыс", который был посвящен 75-летнему юбилею свердловского хоккея. Игра завершилась уверенной победой гостей со счетом 0:2.
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Во втором периоде у "Барыса" отличился Роман Старченко. А под самый занавес матча вторую шайбу забросил Линден Вей.

Итоги проигранной встречи подвел главный тренер "Автомобилиста" Николай Заварухин.

"Хороший первый период, имели два выхода один в ноль. Хорошие моменты были, в пустые ворота не попали, а вратарь соперника вытащил. Опять обожглись во втором периоде, много было брака, неточностей, где-то соперник добавил. За счет второго периода проиграли игру", - цитирует его официальный сайт уральского клуба.

Следующий матч "Автомобилист" проведет 23 декабря в Москве. Соперником будет столичное "Динамо".

Теги: Автомобилист, Барыс, хоккей



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