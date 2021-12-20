20 Декабря 2021
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Спорт Свердловская область
ХК &quot;Автомобилист&quot; трибуны (2013) | Фото: Накануне.RU

"Автомобилисту" разрешили заполнить домашнюю арену на 50% от вместимости

Екатеринбургский "Автомобилист" получил разрешение о допуске на ближайшие домашние матчи 50% зрителей от полной вместимости КРК "Уралец".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе хоккейного клуба, такое согласование дали свердловские министерство спорта и Роспотребнадзор. Уже завтра, 21 декабря, команда проведет в родных стенах матч против "Барыса" из Казахстана. Продажи билетов на эту игру откроются сегодня, а приобрести их можно будет только на официальном сайте клуба.

Матч "Автомобилист" - "Барыс" будет посвящен 75-летнему юбилею свердловского хоккея. Болельщиков ждет множество сюрпризов, о которых в клубе обещают рассказать в самое ближайшее время.

Напомним, недавно в тренерском штабе екатеринбургской команды произошли кадровые перестановки. В него вошел 47-летний российский специалист Алексей Кривченков, который прекрасно знаком главному тренеру Николаю Заварухину по совместной работе в новосибирской "Сибири".

Теги: Автомобилист, болельщики, арена



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