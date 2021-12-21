Песков: Об итогах расследования ДТП с участием Цивилева говорить рано

В Кремле считают, что пока рано говорить о результатах расследования аварии с участием автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, прошло слишком мало времени.

Он добавил, что эту тему широко освещают в СМИ, поэтому вся информация доступна для всех, в том числе для президента, передает ТАСС.

ДТП произошло сегодня утром на трассе Кемерово – Новокузнецк: столкнулись два легковых автомобиля, два грузовика и микроавтобус. Пострадали три человека. Предварительно, причиной дорожного происшествия стали сложные погодные условия.

Сам губернатор не пострадал. Отмечалось, что глава региона ехал на встречу с семьями погибших при взрыве на шахте "Листвяжная".