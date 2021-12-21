В ДТП с автомобилем губернатора Цивилева пострадали три человека

В ДТП с автомобилем губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва пострадали три человека, сообщает РЕН ТВ. Их имена не называются.

По данным телеканала, предварительно, причиной дорожного происшествия стали сложные погодные условия. Виновник аварии пока неизвестен.

Ранее сообщалось, что на трассе Кемерово – Новокузнецк столкнулись два легковых автомобиля, два грузовика и микроавтобус.

Сам губернатор не пострадал. После аварии он продолжил путь в одной из машин кортежа. Глава региона ехал на встречу с семьями погибших при взрыве на шахте "Листвяжная".