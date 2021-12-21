Автомобиль губернатора Кузбасса столкнулся с грузовиком на трассе

Служебный автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово - Новокузнецк.

Глава региона ехал на встречу с семьями погибших при взрыве на шахте "Листвяжная".

Авария произошла утром 21 декабря в районе поселка Карагайла, пишет Regnum. Машина губернатора столкнулась с грузовиком.

Цивилев не пострадал, уточнили в правительстве региона. Жертв нет. Все пострадавшие находятся в сознании, им оказана медицинская помощь.