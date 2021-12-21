21 Декабря 2021
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Экономика Челябинская область
полпредство, совещание по вопросам национальной безопасности на территории УрФО (2018) | Фото: Накануне.RU

Экс-губернатор Дубровский оспаривает действия приставов, арестовавших его имущество на 73 млн рублей

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал в арбитражный суд региона заявление об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя, арестовавшего его имущество на сумму 73,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание по делу пока не назначено.

27 октября Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на имущество Бориса Дубровского на сумму 73,5 млн рублей в рамках дела о банкротстве ПО "Монтажник". После этого было открыто исполнительное производство.

Суд частично удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Елены Соломки. Ранее она подала в суд заявление о признании недействительными сделок по перечислению ПО "Монтажник" в пользу Бориса Дубровского в период с 1 июля 2019 года по 26 мая 2020 года 73, 5 млн рублей и просила применить последствия их недействительности. В рамках этого было подано ходатайство о принятии обеспечительных мер.

Борис Дубровский обжаловал решение суда. Однако апелляционная жалоба была оставлена без движения. Экс-губернатору предложили устранить нарушения в срок до 13 января 2022 года. В начале декабря Дубровский подал в суд документы во исполнение определения об оставлении жалобы без движения.

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник".

Теги: ПО Монтажник, Борис Дубровский, банкротство, суд, арест,



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