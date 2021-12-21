В Екатеринбурге стая крупных псов терроризирует жителей Академического

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о нападении собак на жителей Академического района, в том числе на детей.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, известно, что стая крупных псов была неоднократно замечена вблизи автозаправочной станции на улице Рябинина. Зафиксированы случаи нападения собак как на взрослых, так и детей. Животные причиняют людям телесные повреждения и портят их имущество.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства инцидентов. Устанавливается, являются ли данные собаки безнадзорными.

Как пообещали в ведомстве, по результатам проверки и при наличии оснований будут обязательно приняты меры реагирования.

Напомним, ранее свердловские зоозащитники объяснили, почему никто не хочет ловить бездомных псов.