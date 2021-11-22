22 Ноября 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Собаки (2020) | Фото: Накануне.RU

Уралец, чья собака неоднократно нападала на людей, заплатит компенсацию

На Среднем Урале владелец агрессивной собаки заплатит компенсацию ребенку, на которого напал его пес.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 27 июля этого года в поселке Нейво-Рудянка: во время прогулки на ребенка 2011 года рождения набросилась собака, принадлежащая жителю поселка. Животное было без намордника и выгуливалось не хозяином, а другим человеком.

В результате нападения пса ребенок получил укушенные рваные раны волосистой части головы. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему наложили несколько швов. Также ребенок испытал физические и нравственные страдания.

Как выяснили в прокуратуре, факт нападения этой собаки на жителей поселка далеко не первый, но владелец животного никаких мер не принимал и не собирался возмещать вред пострадавшим. Тогда прокурор Кировграда подал иск о взыскании с владельца собаки в пользу ребенка компенсации морального вреда.

Кировградский городской суд постановил взыскать с собаковода 30 тысяч рублей.



Теги: собака, компенсация, прокуратура



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