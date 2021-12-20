Экс-депутат Госдумы, заболев COVID-19, потребовала "вернуть народу убитую властью медицину"

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя после двух прививок от коронавируса подхватила эту инфекцию. Политик, анализируя своё лечение, потребовала от власти "вернуть народу убитую руководством страны медицину", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Эту искусственно созданную заразу надо искоренять, и, в том числе, с помощью прививок. Но вы, радетели за здоровье нации, почему больше заботитесь о бизнесе, чем об этом самом здоровье? Почему разные предприятия в спешке разрабатывают эту вакцину, чтобы, прежде всего, заработать? Почему не объединили всю научную мысль страны на создание одной качественной и эффективной вакцины? Зачем вы создали конкуренцию, кто больше вытянет денег из бюджета? Вот поэтому вашу вакцину можно назвать одним простым и хлестким словом фуфло", - написала экс-депутат в своём Telegram.

После двух прививок депутат заболела.

"Первая была "Эпивак-корона". Антител точно не было, но я, напрямую ухаживая за ковидными больными, не заболела. Не знаю, почему. Парадокс или прививка помогла? Вторая прививка – "Спутник Лайт". Через полтора месяца после прививки я заболела. Хочу плюнуть в глаза тем, кто говорит, что легко переносится. Как же легко, если пневмонию пришлось глушить антибиотиками? Эта зараза у меня разбудила и обострила все хронические болячки, которые до неё мирно дремали", - написала Ганзя, уточнив, что "легко болеет уже больше месяца".

Лечение оказалось трудным: политик пришла к врачу и поняла, что перед ней – десятки таких же, как и она, больных коронавирусом. После этого она поняла, что "тут не останется".

"Вызвать врача на дом оказалось нереальным. День ушёл на пустую попытку дозвониться до регистратуры. Пришлось заниматься самолечением, консультируясь по телефону со знакомыми врачами. Вы же, убогие руководители, придумываете QR-коды, тратите на это деньги из бюджета вместо того, чтобы вернуть народу убитую вами же медицину. Кстати, на "Госуслугах" после двух прививок почему-то у меня этого кода не оказалась. Опять надо обивать пороги государственных структур. И таких, как я, многие тысячи. Не знаю, запишут ли меня в экстремисты, но я хочу сказать вам, руководители когда-то надёжной и великой страны, гнать вас всех надо поганой метлой. И как можно скорее", - написала Ганзя.