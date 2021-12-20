21 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Эскиз стелы в аэропорту &quot;Кольцово&quot; (2021) | Фото: ООО Архитектурное бюро Асадова

Варламов назвал стелу у аэропорта "Кольцово", которая победила в конкурсе, "провинциальным колхозом"

Урбанист Илья Варламов раскритиковал стелу, которая появится у екатеринбургского аэропорта "Кольцово", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Екатеринбург достоин такой классной инсталляции - каменных глыб, которые, если смотреть на них с определённого ракурса, представляют собой слово "Урал". Но победил провинциальный колхоз", - сказал Варламов в выпуске блога на своём Yoytube-канале.

Напомним, что эксперты определились с окончательным внешним видом стелы около аэропорта "Кольцово", а, следовательно, и победителем конкурса проектов, который получит от аэропорта денежный приз в размере 1 млн руб. Лучшее решение предложило Архитектурное бюро "Асадова". В одном уникальном объекте соединены три символа: и петля Нестерова, и кольцо - название "Кольцово", а также знаменитый Демидовский узел. Интегрированы световые элементы в виде 300 звезд, что символично к 300-летию Екатеринбурга.

Эскиз стелы в аэропорту "Кольцово"(2021)|Фото: ООО Архитектурное бюро Асадова

Теги: Илья Варламов, стела



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