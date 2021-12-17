Эксперты решили, как будет выглядеть стела у аэропорта "Кольцово"

Эксперты определились с окончательным внешним видом стелы около аэропорта "Кольцово", а, следовательно, и победителем конкурса проектов, который получит от аэропорта денежный приз в размере 1 млн руб.

Как сообщил начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений городской администрации Алексей Храмов, лучшее решение предложило Архитектурное бюро "Асадова", включившее в композицию наибольшее количество символов. К его словам присоединился и замглавы города Рустам Галямов.

"Конкурс на разработку архитектурно-пространственной композиции завершился. В ходе голосования среди трёх участников определился лидер. Учитывая мнение горожан и профессионального жюри, победу одержал проект Архитектурного бюро "Асадова". В одном уникальном объекте соединены три символа: и петля Нестерова, и кольцо - название "Кольцово", а также знаменитый Демидовский узел. Интегрированы световые элементы в виде 300 звезд, что символично к 300-летию Екатеринбурга. Таким образом, стела способна стать не только узнаваемым элементом навигации, но и новой достопримечательностью Екатеринбурга", – отметил Галямов.

По его словам, на призыв к голосованию откликнулись свыше 4,5 тыс. горожан, 52% из которых проголосовали именно за данный эскиз. У экспертов он также набрал наибольшее количество голосов.

"В ближайшее время нам предстоит создать проектную группу из представителей архитектурного бюро и администрации, чтобы доработать идеи, ведь на конкурс мы получили идею, которая была реализована в эскизе и сейчас предстоит положить ее на сухой язык проектной документации. Аэропорт является неотъемлемой частью Екатеринбурга, он работает для екатеринбуржцев и мы, как и все екатеринбуржцы, очень хотели бы, чтобы к 300-летию города у нас здесь появилось много знаковых объектов", - рассказал директор по стратегическим коммуникациям ПАО "Аэропорт Кольцово" Андрей Клименских.

К его словам присоединился и исполнительный директор аэропорта Кольцово Александр Пастухов.

"Несомненно, аэропорт – знаковая часть города, его воздушные ворота – первое, с чего начинают свое знакомство с регионом гости. Поэтому для нас важно, чтобы выбранная композиция не только соответствовала внешнему облику аэропорта, но и транслировала особую принадлежность к Екатеринбургу и Уралу. Мы считаем, что проект-победитель решает обе задачи", – подчеркнул Пастухов.

Напомним, что ранее из пяти эскизов отобрали три и провели голосование среди горожан. В тройку финалистов вошли: коллектив Петра Любавина (архитектурное бюро Yacheyka), Григория Родионова (TengoInteractive), Сергея Каменского (Музей истории Екатеринбурга), Владимира Селезнева (художник и куратор); а также ООО "Мегабудка" и ООО "Архитектурное бюро Асадова".

Всем призерам также вручат денежное поощрение в виде 250 тыс. руб.