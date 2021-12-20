20 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Эскиз головоломки со словом &quot;УРАЛ&quot; (2021) | Фото: instagram.com/glava.ekb / Алексеи&#774; Орлов

Эскизы стел "Кольцово" - "Клубок" и "УРАЛ" реализуют в других частях Екатеринбурга

Эскизы финалистов конкурса по разработке стелы у аэропорта Кольцово, занявшие второе и третье места, будут реализованы в других частях Екатеринбурга. Об этом в своем Instagram сообщил глава города Алексей Орлов.

Напомним, что призерами стали работа "УРАЛ" от архитектурного бюро Yacheyka и клубок от ООО "Мегабудка". О каждом из них лестно отозвался градоначальник.

Завершился конкурс проектов композиции, которую намечено установить у аэропорта Кольцово. Итоги объявлены.

"Вторая (работа) исполнена глубокого философского смысла. Лишь когда наблюдатель находит правильную позицию, элементы композиции складываются для него в слово "УРАЛ". Точно так же и сам Екатеринбург, Урал невозможно понять с наскока — эта истина открывается лишь тому, кто проделал изрядный труд души и ума для ее поисков", - рассказал Орлов.

Эскиз головоломки со словом "УРАЛ"(2021)|Фото: instagram.com/glava.ekb / Алексей ОрловЭскиз головоломки со словом "УРАЛ"(2021)|Фото: instagram.com/glava.ekb / Алексей Орлов

По его словам, для ажурного "клубка" уже нашлось место — эскизом заинтересовался все тот же аэропорт, который собирается разместить скульптуру в просторном холле "Кольцово" и в центре города.

Эскиз клубка от ООО "Мегабудка"(2021)|Фото: instagram.com/glava.ekb / Алексей Орлов

"Безусловно, мнение горожан — закон. Я уважаю результаты голосования и призываю к этому всех. Я очень благодарен всем, кто принял участие в дискуссиях и голосовании. Замечательную идею с "Уралом" мы обязательно используем в другом месте. Сейчас наша общая задача — выбрать лучшее место в Екатеринбурге для "Урала" и "клубка", - сообщил глава города, предложив оставить свои предложения в комментариях под постом.

Напомним, что эксперты определились с окончательным внешним видом стелы около аэропорта "Кольцово", а, следовательно, и победителем конкурса проектов, который получит от аэропорта денежный приз в размере 1 млн руб. Лучшее решение предложило Архитектурное бюро "Асадова". В одном уникальном объекте соединены три символа: и петля Нестерова, и кольцо - название "Кольцово", а также знаменитый Демидовский узел. Интегрированы световые элементы в виде 300 звезд, что символично к 300-летию Екатеринбурга.

Теги: Екатеринбург, стела, скульптура, Кольцово, Клубок, Урал



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