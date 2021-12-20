20 Декабря 2021
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

В Заводоуковске мать взыскала 800 тысяч с больницы за смерть сына

В Заводоуковске районный суд удовлетворил иск местной жительницы к Областной больнице №12 о компенсации морального вреда из-за смерти сына в результате некачественно оказанной медпомощи, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Трагедия произошла 15 декабря 2019 г.

19-летний парень поступил в больницу после приступа эпилепсии, при котором он упал и ударился головой.

"Неправильно установленный диагноз повлек неверное и несвоевременное выполнение лечебных мероприятий. При этом указанные дефекты отсрочили начало лечения травмы головы, чем способствовали ее беспрепятственному течению и прогрессу осложнений. Смерть пациента наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении.

С учреждения здравоохранения в пользу истца судом взыскано 800 000 рублей. Однако в законную силу решение пока не вступило.

Теги: мать, сын, эпилепсия, иск, больница



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