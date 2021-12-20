На "компроматчиков" ТГ-пространства с украинскими корнями начинается "большая охота"

Похоже, время абсолютной "махновщины" в телеграм-пространстве подходит к концу. Накануне издание "Русская весна" предположило, что в недалеком будущем те, "кому положено", обратят свои взоры на ресурсы, расплодившиеся на площадке, созданной Дуровым, с целью выжать деньги либо за публикуемый компромат, либо за то, что принято обозначать как "блок на негатив".

Если мнение, уже опубликованное в Рунете, о том, что за некоторыми из ТГ-каналов стоят украинские спецслужбы, окажется обоснованным, то вполне вероятно, что широкая общественность скоро узнает о деструктивных ТГ-авторах, админах и их заказчиках уже из официальных источников. О тех, кто сопровождает повестку украинских властей, пытается приблизить "майдан" в России, демонизирует российских госруководителей, дискредитирует государствообразующие корпорации - Газпром, Росатом и др. Подрывная деятельность каналов с украинскими кукловодами хорошо структурирована, согласована и маскируется под "невинный компромат", но процесс деанонимизации-сворачивания их работы уже запущен.

Те, кто привык зарабатывать на компромате, с появлением Телеграм стремительно стали перемещаться на новую площадку. Анонимные Telegram-каналы стали для них прибежищем. Каналы эти пока затруднительно блокировать, а сама платформа предоставляет в какой-то степени возможность оставаться анонимным.

Однако, коллеги из "Русской весны" считают, что анонимность эта иллюзорна. Процитируем: "Те, "кому положено", уже давно знают, кто и, самое главное, зачем занимается деструктивной деятельностью на просторах детища гениального Дурова".

Журналисты интернет-издания напоминают недавние скандальные истории - с ТГ-каналом "Футляром от виолончели" и осужденным пиарщиком Устиновым. Свой прогноз журналисты делают, в частности, из того, что, например, недавно на одном из хакерских форумов появились объявления о вознаграждении за информацию об администраторах или владельцах ТГ-каналов. Коллеги пишут, что даркнете фактически началась охота за головами медиа-шантажистов из "компроматных" ТГ-каналов, размещающих непроверенные и лживые материалы. В большинстве случаев, отмечает ТГ канал "Сибиряк", эти ресурсы ненадёжны даже по отношению к своим заказчикам.

За предоставление полезной информации о ТГ-каналах, их владельцах и администраторах гарантируется выплата в размере $15 000. Собирается информация о следующих каналах: - Инфобомба (https://t.me/infobomb), Компромат под скрепкой (https://t.me/skrepka2020), Четвертая служба (https://t.me/chetvyorka), Надзорная (https://t.me/nadzornaya), PZDC (https://t.me/pzdcofficial), Компромат.групп (https://t.me/criminalru). Подробная информация о конкурсе была выложена на сайте - https://hh-compromat.com/.

И, что не удивительно, весьма оперативно на сайт конкурса была совершена попытка ddos-атаки. Логично предположить, что те, кто стоит за этими каналами не так уж и уверены в себе и сильно переживают за свой черный бизнес. Вполне вероятно, что украинские кукловоды предпринимают ответные меры, гасят здоровую инициативу интернет-сообщества избавиться от чернухи. Ведь именно им выгодна деятельность чернушных источников - сопровождают повестку, приближают майдан в России, дискредитируют, демонизируют руководителей и корпорации.

Но, если "свидомые" заказчики нервничают, то уж местным исполнителям, считавшим себя недосягаемыми и полностью анонимными, точно стоит насторожиться. Резюме напрашивается само собой - анонимность "телеги", вполне вероятно, будет сокращаться, а судьба неопознанных пока "компроматчиков" из ТГ-каналов, в том числе, и с "незалежными" корнями, будет незавидной.

Журналисты портала "Политнавигатор" анализируют, как работает так называемый "информнапалм" под управлением украинских заказчиков. Авторы портала отмечают, что так называемые рупоры (в интернете, инфоканалы на ТГ- площадке) начинают лить грязь синхронно с «разоблачениями свинцовых российских мерзостей» в украинской прессе. При этом позитивные информационные факты с подачи украинских "рукамиводителей" тут же либо подвергаются извращению, либо укусу по принципу "лучше бы денег пенсионерам дали". Например, открытие новой больницы в Крыму тут же противопоставляется другим регионам, мол, а вот там сидят без денег из-за Крыма И число примеров можно продолжать, их масса. Что примечательно, отмечают авторы "Политнавигатора": сравнение повестки ведущих украинских телеканалов и якобы российских анонимных ТГ -разоблачителей приводит к выводу - один в один! То есть, задача, которую отрабатывают анонимные разоблачители в телеграм, волей-неволей работает на общую цель – рост недовольства россиян, провоцирование беспорядков, снос власти в России и ее расчленение в условиях смуты.

По факту гибридная война против РФ украинскими спецслужбами уже ведется, а "информационный напалм" в ней - одно из главных орудий. Поэтому ответной жесткой реакции однозначно стоит ожидать с соответствующей правовой оценкой не только анонимных "информ-рупоров" в мессенджерах и соцсетях, но и внутрироссийских исполнителей, участвующих в информационных атаках на стороне Киева.