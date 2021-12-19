19 Декабря 2021
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эвакуация школ в Нефтеюганске (2021) | Фото: Это Юганск, детка!

К серии "минирований" в Нефтеюганске может быть причастен школьник

Лжеминером, который два дня подряд рассылал анонимные сообщения об угрозе взрыва в школах Нефтеюганска, мог оказаться 13-летний подросток, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Установлена личность подростка, который, возможно, причастен к серии сообщений о минировании административных зданий. Ему 13 лет, и, согласно законодательству, он не может быть привлечен к какой-либо ответственности", - приводит издание слова источника.

Что грозит родителям несовершеннолетнего "телефонного террориста" не уточняется.

Как сообщало Накануне.RU, 16 декабря в городе эвакуировали учеников и сотрудников школ из-за сообщений об угрозе взрыва, опубликованной в анонимном telegram-канале. Все учреждения проверили сотрудники полиции, никаких подозрительных предметов они не обнаружили, но при этом возле школ усилили дежурство силовиков и сотрудников межведомственной охраны. 17 декабря также прошла эвакуация школ, колледжа, университета пациентов и персонала местной больницы. Сейчас канал заблокирован. Ранее с просьбой о блокировке в Роскомнадзор обратился депутат думы Югры Николай Заболотнев.

Теги: лжеминирование, школа, проверка



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