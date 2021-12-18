Бизнесмен Троценко заявил о готовности помочь арестованному владельцу "Листвяжной"

Бизнесмен, советник президента компании "Роснефть" Роман Троценко заявил о готовности помочь владельцу шахты "Листвяжная" Михаилу Федяеву, арестованному после аварии.

"Если будет необходимость подставить плечо, предоставить кредитную линию или финансирование — мы это сделаем. Но об этом разговора пока нет", — сказал Троценко РБК.

По словам бизнесмена, Федяев невероятно переживал из-за аварии на шахте. "Я знаю Федяева как ответственного человека, который никогда не ставил деньги выше ценности человеческой жизни", — подчеркнул Троценко.

15 декабря суд арестовал одного из обвиняемых в трагедии на шахте "Листвяжная" - долларового миллиардера, собственника шахты и председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева.

Ранее своим экспертным мнением с Накануне.RU поделился политолог Дмитрий Михайличенко, который заявил, что просто наказать миллиардера Федяева будет недостаточно.