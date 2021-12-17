17 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
обращение участковых Челябинска (2021) | Фото: t.me/mvd_74

В Челябинске уволили участкового полиции после протеста против выселения из служебных квартир

В Челябинске уволили из органов внутренних дел участкового уполномоченного полиции Яну Кириллову.

"16 декабря за грубое нарушение дисциплины, выразившееся в отсутствии по месту службы без уважительных причин, сотрудник полиции уволена из органов внутренних дел", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

10 декабря Яна Кириллова прекратила голодовку, которую она объявляла в ноябре в знак протеста из-за выселения из служебной квартиры.

В начале декабря она подала в суд иск на администрацию города и региональное ГУ МВД. Она просит признать квартиру, в которой она проживает, собственностью Российской Федерации, а не города Челябинска.

Участковые уполномоченные УМВД Челябинска записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и главе СК России Александру Бастрыкину, в котором просят подключиться к решению их проблем с жильем. По словам авторов обращения, они готовы объявить голодовку и выйти на одиночные пикеты.

В этот же день председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по обращению о нарушении прав участковых уполномоченных УМВД Челябинска. Подготовлены письма в адрес губернатора области и главы Челябинска для решения жилищного вопроса заявителей.

Сотрудники полиции заявили, что их якобы незаконно выселяют из жилья. Квартиры располагаются в д. 63б по ул. Российской, ул. Шоссе Металлургов, д.24а, ул. Звенигородская, д. 56а, и были предоставлены в 2008-2010 годах по договорам служебного найма. По словам авторов обращения, квартиры были предоставлены в служебный найм, но не было зарегистрировано право собственности в Росреестре Челябинской области.

Администрация Челябинска предложила участковым полиции жить в домах из фонда коммерческого использования за плату в размере 13 рублей за квадратный метр в месяц. В мэрии подчеркнули, что не имеют законного права обеспечивать жильем полицейских.

Теги: полицейский, участковый уполномоченный, выселение, служебный найм,



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