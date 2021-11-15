В Челябинске участковые, которых выселяют из квартир, готовы объявить голодовку

В Челябинске участковые уполномоченные УМВД Челябинска записали новое видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и главе СК России Александру Бастрыкину, в котором просят подключиться к решению их проблем с жильем, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам авторов обращения, на региональном уровне проблему не собираются решать, все предпринимаемые меры "носят формальный характер, а надлежащая проверка не проводится". В частности, не направлены запросы в Пенсионный фонд, МВД и другие организации для установления лиц, которые живут в ведомственных квартирах.

Участковые уполномоченные готовы объявить голодовку и выйти на одиночные пикеты.

"В случае получения отказа в возбуждении уголовного дела от Следственного комитета Челябинской области в отношении должностных лиц ГУВД и администрации города действующие сотрудники полиции и пенсионеры МВД объявят голодовку и встанут с одиночными пикетами у зданий всех ведомств Челябинска и области. Нам терять нечего, за нами семьи, наши дети, десятки обманутых силовиков", - говорится в видеообращении.

Напомним, участковые уполномоченные УМВД Челябинска записали видеообращение, в котором утверждают, что их якобы незаконно выселяют из жилья. Квартиры располагаются в д. 63б по ул. Российской, ул. Шоссе Металлургов, д.24а, ул. Звенигородская, д. 56а, и были предоставлены в 2008-2010 годах по договорам служебного найма. По словам авторов обращения, квартиры были предоставлены в служебный найм, но не было зарегистрировано право собственности в Росреестре Челябинской области.

Участковые заявили о злоупотреблениях в распределении жилья, построенного по целевой программе для сотрудников. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по данной информации и представить доклад.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко попросила главу города Наталью Котову не выселять из квартир участковых уполномоченных УМВД Челябинска. Юлия Сударенко не выявила нарушений в действиях мэрии города. При этом она отметила, что пришла к выводу, что государство несвоевременно исполняет взятые на себя социальные обязательства, связанные с предоставлением жилья сотрудникам органов внутренних дел.