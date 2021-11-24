В мэрии Челябинска заявили, что не имеют законного права обеспечивать жильем участковых полиции

Администрация Челябинска предложила участковым полиции, которых выселяют из квартир, жить в домах из фонда коммерческого использования за плату в размере 13 рублей за квадратный метр в месяц, передает корреспондент Накануне.RU.

Они смогут снимать эти квартиры до решения их жилищного вопроса уполномоченными федеральными органами в установленном законом порядке.

В мэрии подчеркнули, что администрация города не имеет законного права обеспечивать жильем полицейских. По словам председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Оксаны Шейкиной, до 2011 года администрации городов были наделены полномочиями обеспечивать жильем действующих сотрудников полиции, но федеральным законом такая обязанность была исключена из полномочий мэрии.

"Фактически на сегодняшний день под разными предлогами происходит попытка лишить город квартир, построенных на бюджетные деньги и планируемых для предоставления таким категориям граждан как учителя, социальные работники, врачи, работники муниципальных учреждений. Служебные квартиры, в которых продолжают незаконно находиться сотрудники полиции, входят в состав муниципального специализированного фонда, который подлежит предоставлению вышеуказанным категориям граждан", - подчеркнула она.

Оксана Шейкина отметила, что при прекращении службы в органах полиции служебные жилые помещения подлежат добровольной служебной передаче городу. Однако, если будет судебный акт о том, чтобы не выселять участковых, то он будет исполнен администрацией Челябинска.

"Но хочу пояснить, что федеральным законодательством на сегодняшний день обязанность обеспечения сотрудников полиции жильем относится к компетенции российской Федерации", - добавила она.

Напомним, участковые уполномоченные УМВД Челябинска записали новое видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и главе СК России Александру Бастрыкину, в котором просят подключиться к решению их проблем с жильем. По словам авторов обращения, они готовы объявить голодовку и выйти на одиночные пикеты.

В этот же день председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по обращению о нарушении прав участковых уполномоченных УМВД Челябинска. Подготовлены письма в адрес губернатора области и главы Челябинска для решения жилищного вопроса заявителей

Сотрудники полиции заявили, что их якобы незаконно выселяют из жилья. Квартиры располагаются в д. 63б по ул. Российской, ул. Шоссе Металлургов, д.24а, ул. Звенигородская, д. 56а, и были предоставлены в 2008-2010 годах по договорам служебного найма. По словам авторов обращения, квартиры были предоставлены в служебный найм, но не было зарегистрировано право собственности в Росреестре Челябинской области.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко попросила главу города Наталью Котову не выселять из квартир участковых уполномоченных УМВД Челябинска. Юлия Сударенко не выявила нарушений в действиях мэрии города. При этом она отметила, что пришла к выводу, что государство несвоевременно исполняет взятые на себя социальные обязательства, связанные с предоставлением жилья сотрудникам органов внутренних дел.