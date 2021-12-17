17 Декабря 2021
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Общество В России За рубежом
(2011) | Фото: canoe.ca

Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к немецкому каналу RT

Роскомнадзор потребовал от YouTube "незамедлительно восстановить доступ к каналу RT". Речь идет о канале немецкого подразделения RT "RT auf Sendung". Ведомство также потребовало объяснить причины введения ограничения.
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РКН называет действия видеохостинга "деструктивными" и "беспрецедентными", "нарушающими ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней". "Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено", - говорится в заявлении Роскомнадзора.

"В декабре международный информационный телеканал RT получил право вещания в эфире из Москвы на территории 33 европейских стран, включая Германию, Австрию и Швейцарию, после чего запустил новый немецкоязычный телеканал RT DE информационно-аналитической направленности и параллельно - YouTube-канал "RT auf Sendung", ретранслирующий прямой эфир RT DE. Однако в день запуска YouTube-канал "RT auf Sendung" был заблокирован, якобы за нарушения правил площадки", - добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что канал мог быть заблокирован из-за распространения недостоверной информации о вакцинации и коронавирусе.

Роскомнадзор напомнил, что с 2020 года YouTube25 раз ограничивал доступ к российским СМИ и их материалам. Наиболее часто ограничения накладываются на российское СМИ RT.

Теги: роскомнадзор, youtube, rt



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