Google обяжут заплатить 1 млрд рублей из-за блокировки "Царьграда" на YouTube

Девятый арбитражный апелляционный суд при рассмотрении иска НАО "Царьград медиа" к Google установил прогрессивную судебную неустойку, которая к марту 2022 года достигнет 1 млрд рублей, если аккаунт телеканала "Царьград" на видеохостинге YouTube не будет разблокирован. Об этом сообщил в Facebook Дмитрий Магоня, управляющий партнер юрфирмы ART DE LEX, представлявшей интересы российского истца.

Если Google продолжит не исполнять судебное решение после сентября 2022 года, прогрессивная неустойка будет взиматься без ограничения предельной величины.

Напомним, "Царьград" отказался от заключения мирового соглашения с Google по делу об удалении YouTube-канала.

В июле прошлого года "Царьград" сообщил о блокировке своего аккаунта на YouTube. У канала было более миллиона подписчиков на этой платформе. Телеканал связал это с тем, что отстаивает ценности традиции и стал больше внимания уделять защите семьи. При этом блокировка стала "абсолютной неожиданностью" – от администрации YouTube не поступало предупреждений или уведомлений.

Постоянное представительство России при ОБСЕ назвало блокировку на YouTube канала "Царьград" зачисткой информационного пространства подконтрольными США интернет-платформами.