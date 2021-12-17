Меры по реагированию на "омикрон" в Британии формируют идиоты - глава Ryanair

Глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что реакция правительства Великобритании на "омикрон" была обусловлена паникой, а новые ограничительные и запретительные меры принимали идиоты, которые снова уменьшили пассажиропоток в канун Рождества, пишет The Guardian.

В результате запретов авиакомпания перевезет на миллион пассажиров меньше, чем ожидалось в текущем месяце. О'Лири подчеркнул, что на континенте "гораздо более разумный подход". А вот паника в основном происходит на островах.

По его мнению, экономика Великобритании страдает от "плохого политического руководства". Бронирование сдерживает полная неопределенность: человек может купить билет, а через день власти запретят ему лететь.

"Люди в Великобритании признают, что тамошнее правительство - идиоты. Вы бы хотели, чтобы ваше путешествие зависело от вмешательства этих идиотов? Мой ответ: нет", - сказал босс Ryanair.

Из-за "омикрона" в Британии существенно ужесточили ограничения. Притом что пока что умер только один человек, причем в Британии устанавливается не причина смерти, а лишь факт положительного теста на ковид. То есть человек может умереть от чего угодно, но если у него был положительный тест, смерть запишут в ковидную.

В Британии вакцинировано 76% населения, но смертность больше, чем в прошлом году, когда уже был ковид, но еще не было вакцинации. Так, в Англии и Уэльсе, в которых проживает около 90% всего населения королевства (Шотландия ведет статистику отдельно), за последние 10 недель общая смертность на 14% выше, чем средняя за те же недели в 2015-2019 гг., причем на ковидные смерти приходится лишь чуть больше половины. В прошлом году было превышение на 11%.

При этом обращает на себя внимание характерный факт: ковидная смертность снизилась почти в два раза, а вот общая еще больше выросла.