17 Декабря 2021
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Политика За рубежом
Эйфелева башня Париж Франция (2012) | Фото: Накануне.RU

Франция закрыла въезд даже вакцинированным британцам

Британским гражданам запрещено приезжать во Францию с туристической целью, и они должны отныне представить "веские причины" для въезда в страну. Таковы новые ограничения со стороны Франции в ответ на "омикрон", пишет CNN.
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Интересно, что французское правительство ссылается на недавнее заявление правительства Британии о том, что она столкнется с новой волной заболеваемости "омикроном" в ближайшие дни.

Приезжающие, независимо от того, вакцинированы они или нет, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в течение 24 часов. И пройти карантин в течение 48 часов, пока они ожидают отрицательного результата. Также они должны будут зарегистрировать место своего "ареста" на цифровой платформе. Веской причиной для приезда может быть работа в сфере здравоохранения или научных исследований, спортивные выступления высшего уровня, быть студентом по обмену или приехать в связи со смертью или тяжелой болезнью родственника.

В Британии пока только один человек умер с "омикроном".

В целом в Британии вакцинировано 76% населения, но это не имеет никакого положительного влияния на смертность, которая даже больше, чем в прошлом году. Во Франции вакцинировано 77%, там смертность ниже, чем в прошлом году, но все равно больше, чем в доковидные годы, хотя последние данные относятся только к октябрю, еще до начала рекордного роста заболеваемости, который начался в ноябре. При этом ковидная смертность в обоих странах до сих пор официально очень низка. Эта ситуация наблюдается и в других странах Европы, где ковидная смертность совершенно не отражает масштабов общей.

Теги: франция, британия, вакцинация



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