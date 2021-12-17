Губернатор Югры подведёт итоги года

Губернатор Наталья Комарова в режиме онлайн подведёт итоги года, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Подведем итоги Года науки, технологий, знаний, в том числе оценив исполнение поручений по этому блоку вопросов в ходе состоявшихся в 2021 году встреч. Рассмотрим новые возможности, созданные для югорчан в этой сфере. Приглашаю присоединиться к диалогу", – написала в своих социальных сетях глава региона.

Модераторами станут многодетная мама, ведущая мероприятий, блогер Лиана Ибрагимова, учитель английского языка школы №44 Сургута, лауреат всероссийского конкурса "Педагогический дебют-2019" Ирина Бондарева, победительница конкурса "Ученик года-2021", волонтёр Любовь Ермакова, член совета ассоциации "зеленых" вузов России, ревизор регионального представительства всероссийской общественной организации волонтёров-экологов "Делай!" Александр Усольцев.

Эфир начнётся в 14.00 20 декабря.