Суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП

Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль). Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Жорин.

Дело передано на новое судебное рассмотрение в Пресненский суд Москвы. Билу снова избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце, спорткар Audi RS6 Била на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с несколькими машинами.

Пресненский суд Москвы ранее отказался прекратить за примирением сторон уголовное дело блогера. Потерпевшей по делу проходит консультант Госдумы Мария Артемова. Она попала с тяжелыми травмами в больницу, где остается до сих пор.

В июле Пресненский суд назначил блогеру два года ограничения свободы и лишил его водительских прав на три года. Прокуратура Москвы обжаловала приговор, сочтя его чрезмерно мягким.