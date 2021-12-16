Уральский полпред рассказал, как "докопаться" до "трудной" нефти

Добычу трудноизвлекаемых запасов нефти следует стимулировать через налоговые льготы. Об этом на пресс-конференции рассказал уральский полпред Владимир Якушев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Следует мотивировать добычу трудноизвлекаемых запасов. Делать это можно только через налоговую политику. Налоговые льготы – основной стимул. Мы не должны упасть в добыче. Во-вторых, вокруг месторождений – населённые пункты с жителями. Новые инвестиционные проекты связаны с углеводородами. Нефтяники всё больше будут уходить в нефтехимию", - сказал Якушев.

Напомним, ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила заслуги бога в том, что Россия обладает нефтью.

"Нефть надо добывать. Мы умеем делать это лучше других. Сейчас, вы знаете, в круг вопросов входят трудноизвлекаемые запасы. База должна пополняться. В аварийной ситуации для всего мира надо оставлять традиционные возможности, и нынешние осень-зима это показывают", - сказала Комарова.

По её словам, некоторые страны, которые используют солнечные батареи, не знают, куда их девать после окончания срока "жизни".

"Мы должны эффективно "монетизировать", а не "разбазаривать" наши природные богатства. Кроме того, нефть и газ – незаменимый ресурс для нефтегазовой промышленности, продукты которой прочно вошли в нашу жизнь. Мы даже не всегда понимаем, что какая-то вещь – нефть, пусть и в 35-ом переделе. Или газ, но в 60-ом. Не зря Бог насытил землю этими ресурсами, следовательно, это нам надо. Надо найти решения использовать эти ресурсы максимально во благо и с минимальным ущербом", - сказала Комарова.