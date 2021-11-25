Наталья Комарова: Югра – нефтегазовая провинция мирового уровня и масштаба

Губернатор Югры Наталья Комарова усиливает и закрепляет программные выступления, обозначенные в течение 2021 г. Причем она продемонстрирует государственный подход к решениям. 25 ноября она выступит с ежегодным посланием, а ранее провела пресс-конференцию. Затронуты были различные темы – от добычи нефти, мер по противодействию коронавирусу, до стратегических проектов, таких как строительство вблизи Сургута моста через Обь. Эксперты отмечают, что губернатор досконально знает повестку, и фактически нет такой темы, в которую она не была бы погружена. Подробности – в материале Накануне.RU.

По мнению опрошенных Накануне.RU экспертов, губернатор демонстрирует энциклопедические знания всех сфер жизни округа, владение цифрами и погружённость в проблемы.

"Во время прошедшей недавно пресс-конференции губернатор не уходила от острых вопросов. Наталья Комарова была открыта. С одной стороны, она не стесняется в выражениях, с другой, прямо отвечает на сложные вопросы. Было желание направить разговор в актуальную проблематику – например, коронавирус. Губернатор дала ответы по всем важным для округа вопросам максимально открыто и честно", – сказал в разговоре с журналистом агентства политолог Александр Безделов.

Действительно, тема коронавируса требует предельной открытости, от этого зависит доверие людей к принимаемым властями мерам. И тут Наталья Комарова откровенно поделилась тем, что думает о вакцинации. Глава автономии рассказала, почему сделала аж шесть прививок "Спутник V". Оказывается, она, помимо всего прочего, была активным участником исследований препаратов.

"Это было исследование, я посчитала, что, если есть такая потребность, то почему бы мне не послужить на этом поле? У меня есть дети, внуки, и мне крайне важно, чтобы в максимально короткие сроки были выработаны эффективные решения, преграждающие путь для развития пандемии, потери людьми здоровья и даже жизни. Не знаю, почему шесть, но мы с Гинцбургом (Александр Гинцбург, - микробиолог, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, разрабатывающего вакцину Спутник V) на одной волне, недавно он заявил, что неоднократная ревакцинация от ковида не опасна. Из этого исхожу. Точно могу сказать, что на эту дату ничего дополнительно не выросло, ничего дополнительно не отпало. Все, вроде как, на своих местах", - сказала Наталья Комарова и выразила надежду на то, что принесет пользу не только самим фактом прививки, но и теми данными, которые получили исследователи для создания вакцин.

Также она отметила, что сама получила QR-код, и "предъявляет всем, кто потребует".

Другая тема, волнующая в последнее время жителей округа и системообразующие предприятия региона, касается нефтедобычи и планов по пресловутому "энергопереходу". Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и Правительство России уже начало готовиться к поэтапному сокращению использованию нефти, газа, угля и развивать альтернативную энергетику.

Наталья Комарова напомнила, что "Югра – нефтегазовая провинция мирового уровня и масштаба, практически лидер среди не провинций, а государств по добыче нефти".

"От 5% до 7% от общего объёма добычи нефти в мире обеспечивают предприятия, организации, трудовые коллективы нашего региона", - заявляла на пресс-конференции губернатор, уточняя, что округ "стремится быть лидером с целью обеспечения тех показателей, которые эксперты считают необходимыми для планеты, чтобы контролировать ситуацию с климатом, не допускать рисковых характеристик климата".

Губернатор рассказала и о том, какие конкретно "зелёные" энергетические проекты в правительстве планируют запустить и когда жители смогут их увидеть.

"По оценкам всемирного банка, Югра – лидер России по темпам роста эффективного использования нефтяного газа. Рационально используется свыше 95%. Мы рассматриваем нефть и газ как источник и возможность модернизации экономики. Среди перспективных направлений – газонефтепереработка, выработка электроэнергии. Последнее направление мы очень активно эксплуатируем", - заявляет Наталья Комарова.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков, комментируя Накануне.RU "зелёный энергопереход" округа, отметил, что губернатор подчеркнула потенциал региона.

"Она отметила позитивный опыт работы округа, что Югра всё более и более рационально начинает использовать углеводороды: если раньше большую часть попутного нефтяного газа сжигали, то теперь 95% попутного нефтяного газа утилизируют. Из него либо производят электроэнергию, либо применяют как сырьё для нефтегазохимии", - сказал Игорь Юшков.

С другой стороны, "энергопереход" означает отказ от нефтегазовой промышленности, которая приносит 40% доходов в федеральный бюджет. Впрочем, уже очевидно, что но не будет таким быстрым, как на то рассчитывали на Западе, пример тому – нынешний энергетический кризис в Европе со взлетевшими ценами на газ. Слухи о скорой смерти углеводородной экономики оказались явно преувеличены.

Повышение внимание в регионе остается и к строительству вблизи Сургута второго моста через Обь, это было одно из программных положений, с которым "Команда Югры" шла на сентябрьские выборы. Новый объект позволит разгрузить своего работающего "брата" и крепче связать Арктику и Азию. В настоящее время правительство округа добивается получения инфраструктурного кредита от федерации.

Стоимость строительно-монтажных работ в плановый срок реализации (2022-25 гг.) – 62,87 млрд руб. "Учитывая высокую капиталоемкость проекта, в сентябре мы направили в федеральное правительство заявку на получение бюджетного кредита в 13,9 млрд руб. Сегодня мы работаем над конкурсной документацией, планируем провести торги, заключить государственные контракты в первом квартале 2022 г. и начать строительство. Если так, то срок завершения и ввод в эксплуатацию – 2025 г.", - говорит Наталья Комарова.

Добавим, что во время пресс-конференции губернатор давала поручения правительству региона по поступившим из муниципалитетов вопросам. Как полагают эксперты, в ходе мероприятия Наталья Комарова усилила и закрепила программные выступления и продемонстрировала государственный подход к решениям. 25 ноября Наталья Комарова выступит в думе округа с ежегодным посланием, выступление главы региона предусматривает отчёт о результатах деятельности окружного правительства за 2021 г., инвестиционное послание и обращение к жителям, представителям общественности региона и депутатам, где будут обозначены приоритетные направления развития Югры на 2022 г.