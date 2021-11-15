Глава Югры отметила заслуги Бога в том, что Россия обладает нефтью

Губернатор Югры Наталья Комарова на пресс-конференции рассказала о том, откажется ли округ от добычи нефти, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Нефть надо добывать. Мы умеем делать это лучше других. Сейчас, вы знаете, в круг вопросов входит трудноизвлекаемые запасы. База должна пополняться. В аварийной ситуации для всего мира надо оставлять традиционные возможности, и нынешние осень-зима это показывают", - сказала Комарова.

По её словам, некоторые страны, которые используют солнечные батареи, не знают, куда их девать после окончания срока "жизни".

"Мы должны эффективно "монетизировать", а не "разбазаривать" наши природные богатства. Кроме того, нефть и газ – незаменимый ресурс для нефтегазовой промышленности, продукты которой прочно вошли в нашу жизнь. Мы даже не всегда понимаем, что какая-то вещь – нефть, пусть и в 35-ом переделе. Или газ, но в 60-ом. Не зря Бог насытил землю этими ресурсами, следовательно, это нам надо. Надо найти решения использовать эти ресурсы максимально во благо и с минимальным ущербом", - сказала Комарова.