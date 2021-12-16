16 Декабря 2021
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Политика За рубежом
Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

Доктор медицинских наук обратил внимание на подозрительную синхронность начала пандемии во многих странах

Доктор медицинских наук Денис Иванов заявил о том, что случаи ковида начали подозрительно синхронно фиксировать во многих странах в марте 2020 года. Об этом он заявил на научно-практической конференции "Врачи за правду".
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По его словам, в одном из ВАКовских журналов вышла статья с анализом этих данных.

"Мы ссылались там исключительно на официальные данные и сделали вывод, что любые организационные решения можно принимать только после анализа данных", - сказал ученый.

Но статья просуществовала до того момента, пока в редакцию не пришли силовики. В статье была собрана статистика с официальных сайтов и обращено внимание, что количество стран, где впервые возникла инфекция, было 138.

"А нам сказали, что инкубационный период вируса – от 2 до 14 дней. Просто было выступление главы ВОЗ, не имеющего медицинского образования, которому показалось, что у нас вроде как бы пандемия. И сразу после его слов произошло резкое увеличение зафиксированных случаев ковида. Объяснений этому может быть только два: первое – уже были розданы ПЦР-тесты с фальшивыми расписанными данными, и объяснение второе – искусственное распространение. Но не 138 стран одновременно. Как только мы на YouTube-канале об этом сказали, ролик был тут же заблокирован", - рассказал доктор Иванов.

Он считает, что начинать ковид-вакцинацию детей недопустимо с учетом данных из-за границы. Так, в Гонконге у 1 из 2680 вакцинированных молодых людей развился острый миокардит или перикардит - опасные болезни сердца. В масштабах всей страны это будут тысячи детей-сердечников.

Категорически против вакцинации детей выступает также академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Напомним, на той же конференции председатель Московского научного общества терапевтов доктор медицинских наук Павел Воробьев заявил о том, что "ковид лечится прекрасно, если не валять дурака". В его клинике результаты лечения близки к 100%.

Теги: ковид, пандемия



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