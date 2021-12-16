Бывшего мэра в Югре будут судить за превышение полномочий

В отношении бывшего главы Горноправдинска Сергея Зайцева возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

"Следствием установлено, что в 2017 году обвиняемый незаконно подписал и выдал предпринимателю разрешение на ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта - жилого дома в Горноправдинске. Между тем указанный объект не соответствовал проектной документации, при строительстве дома допущен брак. В дальнейшем квартиры в указанном доме приобретены за счет бюджетных средств администрацией района и переданы жителям Горноправдинска в рамках мероприятий по расселению аварийного жилья.Таким образом, в результате противоправных действий обвиняемого нарушены жилищные права граждан, администрации причинен ущерб на сумму почти 6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщают, что глава поселения, зная, что земельный участок предоставлен в собственность жительнице поселка, сформировал в границах этого участка два других участка. В дальнейшем эти участки предоставили другим гражданам, которые построили на них жилые дома. Однако суд решил, что у граждан нет права собственности на эти дома и потребовал снести постройки. В результате был причинен значительный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура настаивает на взыскании ущерба с бывшего мэра.