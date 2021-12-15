"Необходимо иметь совесть": Памфилова "проводила" в отставку трех членов питерского избиркома

В избиркоме Санкт-Петербурга очередные кадровые перестановки. В отставку отправлены зампред комиссии Алла Егорова и член горизбиркома Дмитрий Краснянский. А секретарь комиссии Марина Жданова написала заявление об уходе.

Изменения в одном из самых скандальных избиркомов страны прокомментировала председатель Центральной избирательной комиссии Росси Элла Памфилова.

"Они [уходящие в отставку] профессионалы, но много лет их профессионализм работал со знаком минус. Необходимо иметь совесть и моральные позиции, которые помогают в рамках закона делать именно то, что нужно. Я с удовлетворением воспринимаю то, что они наконец написали эти заявления", - заявила Памфилова на очередном заседании ЦИК.

По мнению главы Центризбиркома, перестановки помогут развитию и оздоровлению избирательной системы Санкт-Петербурга.

В конце 2020 года горизбирком Санкт-Петербурга возглавила Наталья Чечина. При этом полностью избежать скандалов и критики комиссии в последовавшую думскую избирательную кампанию не удалось.

Напомним, у ЦИК и ее председателя Эллы Памфиловой на протяжении нескольких лет были претензии к работе петербургского горизбиркома, а в середине ноября прошлого года свой пост покинул председатель городской комиссии Виктор Миненко (ранее работал главным федеральным инспектором по Свердловской области в аппарате полпреда президента в УрФО). Памфилова обвиняла Миненко в "деградации" комиссии и нежелании бороться с нарушениями и коррупцией в рядах как горизбиркома, так и ТИКов.