"Необходимо иметь совесть": Памфилова "проводила" в отставку трех членов питерского избиркома

15 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Санкт-Петербург
Глава избиркома Санкт-Петербурга Наталья Чечина. (2020) | Фото: ЦИК РФ

"Необходимо иметь совесть": Памфилова "проводила" в отставку трех членов питерского избиркома

В избиркоме Санкт-Петербурга очередные кадровые перестановки. В отставку отправлены зампред комиссии Алла Егорова и член горизбиркома Дмитрий Краснянский. А секретарь комиссии Марина Жданова написала заявление об уходе.

Изменения в одном из самых скандальных избиркомов страны прокомментировала председатель Центральной избирательной комиссии Росси Элла Памфилова.

"Они [уходящие в отставку] профессионалы, но много лет их профессионализм работал со знаком минус. Необходимо иметь совесть и моральные позиции, которые помогают  в рамках закона делать именно то, что нужно. Я с удовлетворением воспринимаю то, что они наконец написали эти заявления", - заявила Памфилова на очередном заседании ЦИК.

По мнению главы Центризбиркома, перестановки помогут развитию и оздоровлению избирательной системы Санкт-Петербурга.

В конце 2020 года горизбирком Санкт-Петербурга возглавила Наталья Чечина. При этом полностью избежать скандалов и критики комиссии в последовавшую думскую избирательную кампанию не удалось.

Напомним, у ЦИК и ее председателя Эллы Памфиловой на протяжении нескольких лет были претензии к работе петербургского горизбиркома, а в середине ноября прошлого года свой пост покинул председатель городской комиссии Виктор Миненко (ранее работал главным федеральным инспектором по Свердловской области в аппарате полпреда президента в УрФО). Памфилова обвиняла Миненко в "деградации" комиссии и нежелании бороться с нарушениями и коррупцией в рядах как горизбиркома, так и ТИКов.

Теги: горизбирком, отставка, элла памфилова, санкт-петербург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8302

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Заказать кассетный магнитофон можно на сайте www.mvideo.ru