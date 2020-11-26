Наталья Чечина избрана председателем горизбиркома Санкт-Петербурга

Экс-глава Курортного района Санкт-Петербурга Наталья Чечина стала новым председателем городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга. Члены комиссии поддержали ее кандидатуру в ходе тайного голосования.

А накануне Чечиной устроили собеседование в Центральной избирательной комиссии, после чего рекомендовали избрать председателем горизбиркома.

Напомним, 23 ноября губернатор города Александр Беглов назначил Чечину членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Первый зампред ЦИК России Николай Булаев на заседании комиссии в среду заявил, что на Чечину возлагаются огромные надежды по изменению ситуации в избирательной системе Санкт-Петербурга.

Напомним, у ЦИК и ее председателя Эллы Памфиловой на протяжении нескольких лет были претензии к работе горизбиркома, а в середине ноября свой пост покинул председатель городской комиссии Виктор Миненко (ранее работал главным федеральным инспектором по Свердловской области в аппарате полпреда президента в УрФО). Памфилова обвиняла Миненко в "деградации" комиссии и нежелании бороться с нарушениями и коррупцией в рядах как горизбиркома, так и ТИКов.

Булаев заявил, что по итогам собеседования Чечиной остались довольны все члены ЦИК. Тем не менее, на заседании ей все же задали несколько вопросов. В частности, член ЦИК Николай Левичев сообщил, что в прошлом уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге жаловался на чиновников администрации Курортного района, где, якобы, проходило принуждение к голосованию. На это обвинение Чечина не ответила (хотя она возглавляет район как раз с января 2019 года), зато пообещала заботиться об избирателях-инвалидах.

Булаев напутствовал Чечину словами: "Единогласное одобрение – это результат собеседования и надежда на изменения. То, что вы действительно женщина, внушает надежду. Женщина вызывает больше доверия".