15 Декабря 2021
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Политика За рубежом
(2004) |

Ведущие страны ЕС выступили против планирования новых антироссийских санкций

Ряд "ведущих стран" Евросоюза выступает против введения санкций в отношении России из-за якобы готовящегося нападения на Украину, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Франция, Германия, Италия и Испания отдают предпочтение переговорам с РФ.

Ранее агентство писало, что среди санкций, которые рассматривают США и Евросоюз, — меры против крупнейших российских банков и РФПИ. В частности, речь может идти об ограничении на конвертацию рублей в другие валюты. Еще один вариант якобы предусматривает полную блокировку проекта "Северный поток-2".

Теги: ес, санкции, россия



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