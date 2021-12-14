14 Декабря 2021
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Общество Санкт-Петербург
снег, уборка снега (2018) | Фото: Накануне.RU

Смольный отреагировал на коммунальный коллапс только после того, как пострадали люди

В Петербурге отреагировали на коммунальный коллапс только после того, как его жертвами стали 5 жителей города. По поручению губернатора города Александра Беглова, усилят меры по уборке снега.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий провел совещание с профильными комитетами и администрациями районов. По поручению губернатора Александра Беглова усилили меры по уборке города: фасады, кровли и внутриквартальные территории теперь будут качественнее очищать от снега и наледи.

Жилищному комитету поручили проводить соответствующий контроль, а также создать специальный сервис, на который будут нанесены эти объекты. Такая система позволит отслеживать ход уборки.

ГАТИ И ГЖИ поручили оперативное реагировать на проблемные места, а администрациям районов дано указание наладить работу с лицами, ответственными за содержание ведомственных зданий. Помимо этого, администрации районов должны обеспечить выход на уборку специалистов ручного труда. Каждый день дворники и кровельщики будут начинать работу не позднее 5 часов утра.

Ранее губернатор заявлял, что город всецело готов к началу зимнего сезона. Однако рост числа ДТП и жертв наледи говорит об обратно. Петербуржцы массово оставляют жалобы на качество уборки снега. Прокуратура проводит сразу несколько проверок по факту некачественного выполнения работ ЖКХ.

На проблемы плохой подготовки города к зиме также указывали активисты. При этом власти города не предпринимали соответствующих мер.

С приходом потепления в Петербурге стало по-настоящему опасно: пять человек пострадали от падения наледи. Среди них – десятилетний ребенок, которого доставили в больницу с ушибом плеча. Только жертвы среди населения заставили городские власти отреагировать на коммунальный коллапс.

Теги: александр беглов, уборка снега, гати, дтп, жкх



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