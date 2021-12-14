"Уральский родительский комитет" обеспокоен присутствием детей на акциях протестов

"Уральский родительский комитет" выражает крайнюю обеспокоенность из-за присутствия детей на массовых акциях протестов в Екатеринбурге и Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщил глава комитета, местный общественник Евгений Жабреев.

По его словам, несмотря на то, что в последнее время такие акции согласованы с госорганами и проводятся в рамках действующего законодательства, нахождение на них детей несет высокий риск их жизни и здоровью.

"Дети могут использоваться в качестве "живого щита", а родители, как правило, не всегда осознают, что это может быть и провокация со стороны разных политических сил, пытающихся заработать себе дополнительный рейтинг", - отметил Жабреев.

Общественник считает, что дети больше всего подвержены любым воздействиям.

"Нецензурная брань, потасовки со столкновениями и так далее могут привести к необратимым последствиям. Фотографии детей с митингов, попадающие в новостные ленты, могут также повлечь за собой негативный фактор. В дальнейшем дети могут быть подвержены буллингу среди своих сверстников, которые будут иметь свою противоположную точку зрения", - добавил Евгений Жабреев.

Он призвал уральских родителей ограничить своих детей от присутствия на данных мероприятиях.

Напомним, в минувшее воскресенье в Екатеринбурге прошли сразу две акции протеста. На одной горожане выступили против застройки берега озера Шарташ банным комплексом "Баден-Баден", а на другой - сказали свое "нет" QR-кодам и "добровольной" вакцинации детей от коронавируса.