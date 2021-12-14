"Уральский родительский комитет" обеспокоен присутствием детей на акциях протестов

14 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
пикет против QR-кодов, протест, митинг (2021) | Фото: Накануне.RU

"Уральский родительский комитет" обеспокоен присутствием детей на акциях протестов

"Уральский родительский комитет" выражает крайнюю обеспокоенность из-за присутствия детей на массовых акциях протестов в Екатеринбурге и Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщил глава комитета, местный общественник Евгений Жабреев.
Читайте также:

По его словам, несмотря на то, что в последнее время такие акции согласованы с госорганами и проводятся в рамках действующего законодательства, нахождение на них детей несет высокий риск их жизни и здоровью.

"Дети могут использоваться в качестве "живого щита", а родители, как правило, не всегда осознают, что это может быть и провокация со стороны разных политических сил, пытающихся заработать себе дополнительный рейтинг", - отметил Жабреев.

Общественник считает, что дети больше всего подвержены любым воздействиям.

"Нецензурная брань, потасовки со столкновениями и так далее могут привести к необратимым последствиям. Фотографии детей с митингов, попадающие в новостные ленты, могут также повлечь за собой негативный фактор. В дальнейшем дети могут быть подвержены буллингу среди своих сверстников, которые будут иметь свою противоположную точку зрения", - добавил Евгений Жабреев.

Он призвал уральских родителей ограничить своих детей от присутствия на данных мероприятиях.

Напомним, в минувшее воскресенье в Екатеринбурге прошли сразу две акции протеста. На одной горожане выступили против застройки берега озера Шарташ банным комплексом "Баден-Баден", а на другой - сказали свое "нет" QR-кодам и "добровольной" вакцинации детей от коронавируса.

Теги: дети, родители, протесты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8006

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети