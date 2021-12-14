В Тюменской области наказан виновник гибели семьи из пяти человек

52-летний водитель из Челябинской области наказан за гибель в аварии семьи из пяти человек, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Тюменской области.

По данным следствия, вечером 4 января 2020 г. на 103 км трассы Курган – Тюмень в Исетском районе Тюменской области. "DAF XF95" у которого была неисправна тормозная система, занесло с выездом на "встречку", где он столкнулся с "Lada GAB 130 XRAY". Водитель и пассажиры легкового автомобиля, в том числе трое детей, погибли.

Решение суда – шесть лет колонии-поселения. Кроме того, суд удовлетворил иск брата погибшей о взыскании 3,7 млн руб. возмещения морального вреда и расходов на погребение. Приговор в силу не вступил.

Напомним, в отечественной машине ехала семья из Сургута - мама, папа и трое детей 3, 11 и 13 лет. В момент столкновения с тягачом скорость "Лады" составляла 150 км/ч.