В Тюменской области наказан виновник гибели семьи из пяти человек

14 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
Лада, авария (2020) | Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области наказан виновник гибели семьи из пяти человек

52-летний водитель из Челябинской области наказан за гибель в аварии семьи из пяти человек, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Тюменской области.

По данным следствия, вечером 4 января 2020 г. на 103 км трассы Курган – Тюмень в Исетском районе Тюменской области. "DAF XF95" у которого была неисправна тормозная система, занесло с выездом на "встречку", где он столкнулся с "Lada GAB 130 XRAY". Водитель и пассажиры легкового автомобиля, в том числе трое детей, погибли.

Решение суда – шесть лет колонии-поселения. Кроме того, суд удовлетворил иск брата погибшей о взыскании 3,7 млн руб. возмещения морального вреда и расходов на погребение. Приговор в силу не вступил.

Напомним, в отечественной машине ехала семья из Сургута - мама, папа и трое детей 3, 11 и 13 лет. В момент столкновения с тягачом скорость "Лады" составляла 150 км/ч.

Лада, авария(2020)|Фото: ГИБДД Тюменской области

Лада, авария, спидометр(2020)|Фото: ГИБДД Тюменской области

Теги: DAF, Lada xray, ДТП, Лада, грузовик, гибель, дети, ремни безопасности



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.01.2020 11:23 Мск Стали известны подробности жуткой аварии с пятью погибшими на трассе в Тюменской области
Ранее 04.01.2020 20:03 Мск Пять человек погибли при столкновении "Лады" и грузовика в Тюменской области


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7991

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети