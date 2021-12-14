14 Декабря 2021
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Общество В России
топливо, бензин, заправка, АЗС, цены, Лукойл (2018) | Фото: Накануне.RU

Минэнерго хочет разрешить продажу пива на АЗС

Министерство энергетики России предлагает вынести на обсуждение о снятии запрета на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправочных станциях. 

Об этом говорится в проекте доклада ведомства в адрес кабмина РФ. Мера наряду с другими позволит поддержать маржинальность АЗС в условиях риска резкого подорожания бензина сразу на два рубля в начале 2022 года, следует из документа.

Как считают представители отрасли, реализация данной меры может принести заправкам дополнительно 30–40 коп. с каждого литра топлива. При этом эксперты считают, что уровень алкоголизации граждан России снижается, а с учетом развития торговли стимулов покупать пиво по пути довольно мало, пишут "Известия".

В 2019 году глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сообщил, что считает, что разрешение АЗС снова продавать слабоалкогольные напитки поможет сгладить скачки цен на бензин. По его словам, этот вопрос "лучше систематизировать", потому что, как правило, вокруг каждого заправочного комплекса на трассе продают некачественный алкоголь

Теги: Минэнерго, АЗС, пиво



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