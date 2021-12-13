14 Декабря 2021
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Политика Санкт-Петербург
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Пока Смольный награждает победителей конкурса, сотни врачей ждут ковидных выплат

В Петербурге подвели итоги ежегодного конкурса «Наш любимый врач», кандидатов выбирали сами горожане. Награду получили 20 специалистов. В то же время, как сообщали СМИ, в Северной столице сотни медиков все еще не получили повышенные отпускные за работу с COVID-19.

Победителей конкурса определили путем народного голосования: петербуржцы оставили более 20 тысяч заявок, где указали достойных, на их взгляд, кандидатов. Кроме того, на сайте также было оставлено 12 тысяч отзывов и историй выздоровления.

В список победителей попали 20 человек, среди них: 10 педиатров и 10 профильных специалистов. Призы вручил лично губернатор Петербурга Александр Беглов. Градоначальник подчеркнул, что несмотря на все трудности, в том числе и вызванные пандемией, медики справились с возложенной на них задачей.

«Сегодня действительно вы первые. И каждый из вас не стремился, но время выбрало», — сказал он.

Отметим, что вне очереди знак отличия за заслуги перед городом получил Вячеслав Дедков, главный врач Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени Раухфуса.

Параллельно с конкурсом «Наш любимый врач» проходил конкурс детского рисунка. Победителей также наградили в Смольном.

Ранее сообщалось, что петербургские врачи, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом и получали стимулирующие надбавки, не могут дождаться обещанных повышенных выплат.

Теги: смольный, ковид, наш любимый врач, стимулирующие надбавки



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