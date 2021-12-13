Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в самолетах и поездах

Совет Госдумы сегодня снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте.

"Сегодня на заседании Совета Думы Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект № 17358-8 о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение", - сообщил в своем Telegram-канале спикер палаты Вячеслав Володин.

Он уже в который раз обратился к словам президента России о необходимости избежать "опрометчивых решений".

Примечательно, что и "Единая Россия", и КПРФ ставят себе в заслугу отказ от обсуждения этого правительственного законопроекта.

Также напомним, что законопроект о QR-кодах в общественных местах в повестке остался. Его рассмотрят в первом чтении 16 декабря, "Единая Россия" намерена поддержать законопроект, остальные фракции не будут голосовать за этот документ.