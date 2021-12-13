13 Декабря 2021
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Политика В России Москва
Проект бюджета. (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы России

Законопроект о QR-кодах на транспорте не будет рассматриваться по инициативе "Единой России" - Васильев

Совет Госдумы сегодня примет решение об отказе от рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте, заявил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. По его словам, законопроект снимается с рассмотрения по инициативе его партии.

"Это произойдет потому, что сегодня в стране существует политическая сила, которую поддержали на выборах избиратели. И она отвечает перед ними. И это конкретный пример ответственной работы депутатов партии, фракции "Единой России" при решении конкретного вопроса, который затронул интересы большого количества людей. Ровно эту задачу постоянно ставит перед партией президент", - заявил Васильев журналистам по итогам встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Интересно, что ранее "заслугу" снятия законопроекта с рассмотрения на себя взяли и коммунисты.

"Это мы, общество и КПРФ, как его представитель, надавили и заставили власть отказаться от безумных планов по QRепостничеству, - написал глава коммунистов Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале. - Только депутаты КПРФ массово и очень шумно голосовали и выступали против QR-кодов в региональных парламентах. Наше гражданское общество, которое мы призвали самоорганизоваться, штурмовало в эти дни законодательные собрания и думы субъектов РФ. Устраивали митинги и пикеты. Записывали видеообращения и забрасывали органы власти письмами. Очередное промежуточное подтверждение того, что жители России суть есть власть, а не узкая прослойка небожителей".

Теги: единая россия, qr-коды, госдума, кпрф



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