Законопроект о QR-кодах на транспорте не будет рассматриваться по инициативе "Единой России" - Васильев

Совет Госдумы сегодня примет решение об отказе от рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте, заявил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. По его словам, законопроект снимается с рассмотрения по инициативе его партии.

"Это произойдет потому, что сегодня в стране существует политическая сила, которую поддержали на выборах избиратели. И она отвечает перед ними. И это конкретный пример ответственной работы депутатов партии, фракции "Единой России" при решении конкретного вопроса, который затронул интересы большого количества людей. Ровно эту задачу постоянно ставит перед партией президент", - заявил Васильев журналистам по итогам встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Интересно, что ранее "заслугу" снятия законопроекта с рассмотрения на себя взяли и коммунисты.

"Это мы, общество и КПРФ, как его представитель, надавили и заставили власть отказаться от безумных планов по QRепостничеству, - написал глава коммунистов Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале. - Только депутаты КПРФ массово и очень шумно голосовали и выступали против QR-кодов в региональных парламентах. Наше гражданское общество, которое мы призвали самоорганизоваться, штурмовало в эти дни законодательные собрания и думы субъектов РФ. Устраивали митинги и пикеты. Записывали видеообращения и забрасывали органы власти письмами. Очередное промежуточное подтверждение того, что жители России суть есть власть, а не узкая прослойка небожителей".